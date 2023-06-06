Ленобласть восстановила мемориал советским воинам в Монголии

Бои в районе реки Халхин-Гол продолжались с весны до осени 1939 года.

3 сентября в Улан-Баторе, был зажжён Вечный огонь в мемориальном комплексе Зайсан-Толгое, который установлен в честь победы советских и монгольских войск в сражениях на Халхин-Голе. Это событие приурочили к официальному визиту президента России Владимира Путина в Монголии. Реставрация мемориала, открытого в 1979 году и значительно обветшавшего, осуществлялась Ленинградской областью с участием местных специалистов, пишет spb.aif.ru.

Бои в районе реки Халхин-Гол продолжались с весны до осени 1939 года. В то время милитаристская Япония уже оккупировала северный Китай и планировала захват советского Дальнего Востока, мечтая о расширении своей империи вплоть до Байкала. Первым шагом к этому было стремление подчинить Монгольскую Народную Республику. Ситуация обострилась с полномасштабным вторжением японских войск в Монголию, начавшимся в мае 1939 года.

В соответствии с протоколом о взаимопомощи, на помощь союзникам пришли советские войска. Конфликт закончился полной победой советско-монгольских войск и сыграл ключевую роль в том, что Япония не открыла второй фронт против СССР на Дальнем Востоке во время Великой Отечественной войны. Монголия активно поддерживала Советский Союз после нападения Германии, начиная с 22 июня 1941 года, когда монгольские добровольцы начали поступать в ряды Красной армии.