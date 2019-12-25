Шоссе в Ропшино отремонтировали после жалоб водителей

Ранее целый участок дороги страдал от колейности.

В Ломоносовском районе Ленобласти накануне завершили ремонт отрезка Ропшинского шоссе. Ранее от водителей часто поступали жалобы на часть пути от Велигонтов до Новой Ропши, где трасса страдала из-за колейности. Шоссе обновили под эгидой нацпроекта "Безопасные качественные работы", – сообщает издание "ЛенТВ24".

Обновлению подверглись 5 км дороги. На отрезке уложили новый асфальт, обновили разметку, укрепили обочины, а также установили автобусные остановки и дорожные знаки. Данный ремонт – первый из трех запланированных в Ломоносовском районе на 2024-й год. В скором времени будут завершены работы на Красносельском шоссе; затем начнется реновация Гостилицкого шоссе, которое расположено между трассой федерального назначения А-120 "Южное полукольцо" и деревней Лопухинка.

Ранее мы сообщали о том, что в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги" было отремонтировано шоссе на Приморском проспекте.

Фото: Дорожный комитет Ленинградской области