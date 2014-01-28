На Приморском проспекте отремонтировали асфальт

Протяженность объекта составила 1,67 километра.

На Приморском проспекте в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" привели в нормативное состояние покрытие. Об этом сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Петербурга 11 сентября.

Протяженность объекта составила 1,67 километра. На участке от Яхтенной улицы до улицы Савушкина подрядчик обновил 27 тыс. "квадратов" асфальтобетонного полотна проезжей части и парковочные карманы. Также заменен бортовой камень, нанесена разметка.

В настоящее время продолжаются работы по восстановлению нарушенного благоустройства.

Ранее мы рассказывали о том, что в Лужском районе завершен ремонт подъезда к ж/д станции Толмачево.

Фото: пресс-служба КРТИ Петербурга