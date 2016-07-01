В Лужском районе завершен ремонт подъезда к ж/д станции Толмачево

На обновленной трассе уложен новый асфальт, укреплены обочины, нанесена дорожная разметка, а также установлены новые остановки для общественного транспорта.

В Лужском районе Ленинградской области завершены работы по ремонту подъездной дороги к железнодорожной станции Толмачево. Ремонт проведен в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" и включает участок дороги длиной более двух километров.

На обновленной трассе уложен новый асфальт, укреплены обочины, нанесена дорожная разметка, а также установлены новые остановки для общественного транспорта. Дорога является важной частью инфраструктуры поселка Толмачево: по ней можно добраться до местных социальных объектов, завода железобетонных конструкций и администрации поселка.

Этот проект стал первым завершенным ремонтом в Лужском районе в рамках нацпроекта. В ближайшее время ожидается завершение второго крупного участка на трассе между поселком Осьмино и деревней Большой Сабск. Здесь уже уложен новый асфальт на 10 километрах дороги, продолжается расчистка обочин и установка знаков. Трасса соединяет три района Ленобласти: Лужский, Тосненский и Волосовский.

Фото: правительство Ленобласти