Общественные контролеры проверили ход работ на Приморском проспекте

В настоящее время дорожники выполняют фрезерование изношенного дорожного полотна.

Общественные контролеры проверили ход ремонта на Приморском проспекте. Работы на участке проводятся по национальному проекту "Безопасные качественные дороги", сообщили в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Петербурга.

В настоящее время дорожники выполняют фрезерование изношенного дорожного полотна. На выходных стартует укладка нижнего и верхнего слоев асфальтобетонного покрытия, площадью более 27 тыс. "квадратов".

На Приморском проспекте будет приведено в нормативное состояние 1,67 км. Подрядная организация идет высокими темпами, в соответствии с графиком производства работ. Рассчитываем, что ремонт будет выполнен качественно и в срок. Никита Кванталиани, отметил представитель общественного контроля

Работы на каждом этапе контролируют специалисты дорожной лаборатории. Диалог с представителями общественности – важный фактор в решении задач социальной направленности. Городской КРТИ ведет тесную работу с общественными активистами Петербурга и считает эту деятельность неотъемлемой частью процесса создания комфортных условий для жизни местных жителей.

Ранее мы рассказывали о том, что набережную на улице Химиков планируют открыть до конца августа.

Фото: пресс-служба КРТИ Петербурга