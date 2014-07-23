  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Набережную на улице Химиков планируют открыть до конца августа
Сегодня, 16:09
133
mapero Добавить в Яндекс.Новости

Набережную на улице Химиков планируют открыть до конца августа

0 0

В 2024 году жители смогут попасть в обновленный сквер Юрия Кнорозова на Гранитной.

В Красногвардейском районе готовятся к открытию новые общественные пространства. Сейчас проходит заключительный этап работ. Об этом сообщил в своем tg-канале вице-губернатор Северной столицы Евгений Разумишкин. 

Набережную на улице Химиков планируют открыть до конца августа.  Кроме того, к середине сентября откроется сквер на улице Петра Смородина.

В 2024 году жители смогут попасть в обновленный сквер Юрия Кнорозова на Гранитной. Завершатся работы по благоустройству в саду на шоссе Революции, который станет продолжением сада "Времена года".

Ранее мы писали, что в Стрельне обновят около 1,3 километра тротуаров.

Фото: Telegram / Пресс-сек Красногвардейского

Теги: благоустройство, сад на шоссе революции, сквер юрия кнорозова, улица химиков
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии