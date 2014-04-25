В Стрельне обновят около 1,3 километра тротуаров

Сейчас на отрезке Волхонского шоссе от улицы Энгельса до Фронтовой улицы продолжается капремонт. В Стрельне планируют обновить 1,3 километра асфальта и тротуары. Об этом сообщили в Комитете по развитию транспортной инфраструктуры.
Обновленная дорога повысит транспортную доступность Петродворцового района. На дороге организована система водоотведения.
К 1 сентября путь к школе № 413 станет безопаснее. В скором времени по новой дороге будут ходить дети, их родители и учителя. Вблизи школы появится парковочное пространство. По окончанию работ специалисты восстановят нарушенное благоустройство.
Ранее мы писали, что смертельное ДТП случилось в Волосовском районе.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все