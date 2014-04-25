В Стрельне обновят около 1,3 километра тротуаров

К 1 сентября путь к школе № 413 станет безопаснее.

Сейчас на отрезке Волхонского шоссе от улицы Энгельса до Фронтовой улицы продолжается капремонт. В Стрельне планируют обновить 1,3 километра асфальта и тротуары. Об этом сообщили в Комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

Обновленная дорога повысит транспортную доступность Петродворцового района. На дороге организована система водоотведения.

К 1 сентября путь к школе № 413 станет безопаснее. В скором времени по новой дороге будут ходить дети, их родители и учителя. Вблизи школы появится парковочное пространство. По окончанию работ специалисты восстановят нарушенное благоустройство.

Ранее мы писали, что смертельное ДТП случилось в Волосовском районе.

Фото: Piter.tv