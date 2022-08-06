Смертельное ДТП случилось в Волосовском районе

21-летний водитель, управлявший автомобилем Renault Logan, двигался от поселка Терпилицы в сторону Волосово. Во время обгона он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Ford Focus , которым управлял 38-летний водитель.

Вечером в воскресенье, 25 августа, на 1 км автодороги "Волосово – Гомонтово – Копорье"произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, 21-летний водитель, управлявший автомобилем Renault Logan, двигался от поселка Терпилицы в сторону Волосово. Во время обгона он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Ford Focus , которым управлял 38-летний водитель.

В результате аварии погиб пассажир автомобиля Renault. Водитель этого же транспортного средства был госпитализирован в тяжелом состоянии. Водитель автомобиля Ford получил травмы легкой степени тяжести и был доставлен в больницу. По факту данного ДТП проводится проверка.

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Фото: Piter.TV (создано с помощью "Шедеврум")