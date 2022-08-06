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Смертельное ДТП случилось в Волосовском районе
Сегодня, 10:19
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Смертельное ДТП случилось в Волосовском районе

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21-летний водитель, управлявший автомобилем Renault Logan, двигался от поселка Терпилицы в сторону Волосово. Во время обгона он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Ford Focus , которым управлял 38-летний водитель.

Вечером в воскресенье, 25 августа, на 1 км автодороги "Волосово – Гомонтово – Копорье"произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, 21-летний водитель, управлявший автомобилем Renault Logan, двигался от поселка Терпилицы в сторону Волосово. Во время обгона он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Ford Focus , которым управлял 38-летний водитель.

В результате аварии погиб пассажир автомобиля Renault. Водитель этого же транспортного средства был госпитализирован в тяжелом состоянии. Водитель автомобиля Ford получил травмы легкой степени тяжести и был доставлен в больницу. По факту данного ДТП проводится проверка.

Ранее мы сообщили о том, что в ДТП на Ветеранов пострадали три молодые девушки.

Фото:  Piter.TV  (создано с помощью "Шедеврум") 

Теги: дтп, ленобласть
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

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