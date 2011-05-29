В ДТП на Ветеранов пострадали три молодые девушки

Водитель автомобиля Kia покинул место происшествия.

Авария с участием трех автомобилей произошла на пересечении проспектов Ветеранов и Маршала Жукова в Кировском районе Петербурга.

По предварительным данным, водитель автомобиля Kia, выполняя маневр поворота налево, не учел дорожную ситуацию и совершил резкое движение. Это привело к тому, что следовавшая за ним на красном Opel девушка не успела отреагировать и врезалась в островок безопасности.

В результате аварии пострадали три человека, находившиеся в автомобиле. Помимо водителя, в машине были еще две девушки. Одна из них получила подозрение на перелом позвоночника, у второй сломана рука, а у третьей диагностировано сотрясение мозга.

Водитель автомобиля Kia покинул место происшествия.