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Водитель Kia Rio насмерть сбил молодую женщину в Ленобласти
Сегодня, 13:52
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Водитель Kia Rio насмерть сбил молодую женщину в Ленобласти

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Личность погибшей устанавливается.

Полиция Ломоносовского района проводит проверку по факту ДТП. 42-летний водитель Kia Rio сбил женщину, которая переходила дорогу вне зоны пешеходного перехода.

В пресс-службе ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области отметили, что ДТП случилось вечером в пятницу на 5 километре автодороги "Стрельна – Пески – Яльгелево" в поселке Анино. В результате аварии женщина погибла на месте происшествия. Выясняются все обстоятельства происшествия, а также личность погибшей.

Ранее Piter.TV сообщал, что встреча двух пенсионерок в СНТ "Ладога" закончилась для одной из них смертью. Женщины поссорились во время застолья.

Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Теги: дтп в ломоносовском районе, смертельное дтп в ленобласти
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

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trista453
Сегодня 14:31

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