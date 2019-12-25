Водитель Kia Rio насмерть сбил молодую женщину в Ленобласти

Полиция Ломоносовского района проводит проверку по факту ДТП. 42-летний водитель Kia Rio сбил женщину, которая переходила дорогу вне зоны пешеходного перехода.
В пресс-службе ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области отметили, что ДТП случилось вечером в пятницу на 5 километре автодороги "Стрельна – Пески – Яльгелево" в поселке Анино. В результате аварии женщина погибла на месте происшествия. Выясняются все обстоятельства происшествия, а также личность погибшей.
Ранее Piter.TV сообщал, что встреча двух пенсионерок в СНТ "Ладога" закончилась для одной из них смертью. Женщины поссорились во время застолья.
Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
Народ а вы знали что есть фишка которая поможет сэкономить на топливе для вашего авто не малые деньги. Я вот себе поставил и за месяц пару тысяч сэкономил, это мега полезная штука, всем советую! а покупал здесь--- https://come.ac/econom