На "Магистральной" в Ленобласти произошло смертельное ДТП

33-летний водитель машины Mitsubishi, выезжая со второстепенной дороги, не уступил преимущество в движении грузовику Iveco с полуприцепом.

Полицейские Всеволожского района проводят проверку по факту смертельной аварии с участием грузовика и иномарки. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Днем 7 октября в полицию поступила информация о ДТП на 21-м километре автодороги "Магистральная". На месте происшествия Госавтоинспекцией было установлено, что 33-летний водитель машины Mitsubishi, выезжая со второстепенной дороги, не уступил преимущество в движении грузовику Iveco с полуприцепом. Им управлял 44-летний мужчина, он двигался по главной дороге. В результате произошло столкновение автомобилей.

Водитель "легковушки" скончался от полученных травм, его пассажира, 38-летнего мужчину, в тяжелом состоянии госпитализировали. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее на Piter.TV: водитель и пассажир такси погибли в ДТП в Стрельне.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти