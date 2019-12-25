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На "Магистральной" в Ленобласти произошло смертельное ДТП
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На "Магистральной" в Ленобласти произошло смертельное ДТП

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33-летний водитель машины Mitsubishi, выезжая со второстепенной дороги, не уступил преимущество в движении грузовику Iveco с полуприцепом.

Полицейские Всеволожского района проводят проверку по факту смертельной аварии с участием грузовика и иномарки. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Днем 7 октября в полицию поступила информация о ДТП на 21-м километре автодороги "Магистральная". На месте происшествия Госавтоинспекцией было установлено, что 33-летний водитель машины Mitsubishi, выезжая со второстепенной дороги, не уступил преимущество в движении грузовику Iveco с полуприцепом. Им управлял 44-летний мужчина, он двигался по главной дороге. В результате произошло столкновение автомобилей. 

Водитель "легковушки" скончался от полученных травм, его пассажира, 38-летнего мужчину, в тяжелом состоянии госпитализировали. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее на Piter.TV: водитель и пассажир такси погибли в ДТП в Стрельне. 

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 

Теги: автодорога магистральная, смертельное дтп в ленобласти
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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