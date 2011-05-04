На трассе "Петербург — Ручьи" произошла смертельная авария

25-летний водитель машины Opel Astra при совершении обгона по обочине выехал на "встречку".

Полицейские Ломоносовского района проводят проверку по факту смертельной аварии на 53-м километре автодороги "Петербург — Ручьи", рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Утром 2 октября на трассе 25-летний водитель машины Opel Astra при совершении обгона по обочине выехал на "встречку", совершив столкновение с грузовым автомобилем Volvo 40-летнего мужчины.

В результате ДТП водитель "легковушки" и его 20-летний пассажир от полученных травм скончались на месте. Все детали случившегося уточняются.

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Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти