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В массовом ДТП на КАД Петербурга пострадали трое

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Они получили травмы разной степени тяжести.

Днем 2 октября на Кольцевой автодороге (КАД) Петербурга произошло массовое ДТП. Об этом сообщают очевидцы в tg-канале "Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург". 

Известно, что на 65-м километре внешнего кольца столкнулись две "легковушки". Кроме того, участником аварии стал грузовой автомобиль, который стоял на полосе отвода.

По предварительным данным, в результате происшествия пострадали три человека, пишет 78.ru. Они получили травмы разной степени тяжести. В настоящее время на месте случившегося работают оперативные службы, образовалась пробка в 3 километра. Детали выясняются. 

Ранее на Piter.TV: петербуржец скончался после ДТП в Тбилиси. 

Видео: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

Теги: авария на кад, массовое дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, ДТП,

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