Петербуржец скончался после ДТП в Тбилиси

Полученные травмы оказались серьезными, в больнице молодого человека ввели в искусственную кому.

Петербуржец Никита Комаров, который попал в аварию, провел 1,5 месяца в реанимации в Тбилиси. Его не стало 30 сентября, пишет телеканал "Санкт-Петербург".

Молодой человек стал участником ДТП, передвигаясь на мопеде в ночь на 10 августа. Полученные травмы оказались серьезными, в больнице его ввели в искусственную кому.

Об ухудшении состояния Никиты Комарова стало известно 12 сентября. Ему пытались помочь друзья, искавшие дoнoрoв крови. Также приятели петербуржца oрганизoвали сoзвoн грузинских и рoссийских врачей. Однако, к сожалению, в пoследний день сентября петербуржец ушел из жизни.

Ранее мы рассказывали о том, что в Черном море в Абхазии нашли тело пропавшего петербуржца.

Фото: Piter.TV