В Черном море в Абхазии нашли тело пропавшего петербуржца

Спасатели обнаружили тело петербуржца в акватории Гагры после трех дней его поисков. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС Абхазии 11 сентября.
Известно, что мужчина 1968 года рождения приехал в республику в туристических целях. Житель города на Неве пошел купаться 8 сентября, но так и не вернулся.
Труп утонувшего доставили в морг Гагрской районной больницы. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
Ранее на реке Оредеже моторная лодка переехала женщину.
Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)
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