В Черном море в Абхазии нашли тело пропавшего петербуржца

Мужчина 1968 года рождения приехал в республику в туристических целях.

Спасатели обнаружили тело петербуржца в акватории Гагры после трех дней его поисков. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС Абхазии 11 сентября.

Известно, что мужчина 1968 года рождения приехал в республику в туристических целях. Житель города на Неве пошел купаться 8 сентября, но так и не вернулся.

Труп утонувшего доставили в морг Гагрской районной больницы. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее на реке Оредеже моторная лодка переехала женщину.

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)