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В Черном море в Абхазии нашли тело пропавшего петербуржца
Сегодня, 9:10
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В Черном море в Абхазии нашли тело пропавшего петербуржца

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Мужчина 1968 года рождения приехал в республику в туристических целях.

Спасатели обнаружили тело петербуржца в акватории Гагры после трех дней его поисков. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС Абхазии 11 сентября.

Известно, что мужчина 1968 года рождения приехал в республику в туристических целях. Житель города на Неве пошел купаться 8 сентября, но так и не вернулся. 

Труп утонувшего доставили в морг Гагрской районной больницы. Обстоятельства случившегося устанавливаются. 

Ранее на реке Оредеже моторная лодка переехала женщину. 

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер) 

Теги: абхазия, утонул петербуржец
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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