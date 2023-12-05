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На реке Оредеж моторная лодка переехала женщину
Сегодня, 16:28
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

На реке Оредеж моторная лодка переехала женщину

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Она скончалась от полученных травм.

На реке Оредеж в Гатчинском районе 7 сентября произошла трагедия. Женщину, купавшуюся в неположенном месте, переехала моторная лодка. Об этом рассказали в МЧС по Ленинградской области.

Судоводитель после произошедшего ЧП вытащил женщину на берег, вызвал экстренные службы, стал оказывать реанимационные действия пострадавшей. Но полученные травмы оказались несовместимы с жизнью, женщина скончалась на месте.

Недавно мужчина утонул в Мойке из-за внезапного сердечного приступа.

Фото: Piter.tv (создано с помощью Leonardo)

Теги: моторная лодка, оредеж
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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