На реке Оредеж моторная лодка переехала женщину

Она скончалась от полученных травм.

На реке Оредеж в Гатчинском районе 7 сентября произошла трагедия. Женщину, купавшуюся в неположенном месте, переехала моторная лодка. Об этом рассказали в МЧС по Ленинградской области.

Судоводитель после произошедшего ЧП вытащил женщину на берег, вызвал экстренные службы, стал оказывать реанимационные действия пострадавшей. Но полученные травмы оказались несовместимы с жизнью, женщина скончалась на месте.

Недавно мужчина утонул в Мойке из-за внезапного сердечного приступа.

Фото: Piter.tv (создано с помощью Leonardo)