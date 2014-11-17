В Ленобласти выбрали самые вкусные школьные столовые

Профессионалы оценивали качество супа, второго блюда и компота.

В Ленинградской области состоялись соревнования за звание "самой вкусной столовой". В результате конкурса выявили трех победителей в трех различных категориях, – сообщают в пресс-службе Администрации Ленобласти.

По результатам состязаний выяснилось, что самый лучший суп готовят в Киришской школе №3, самое вкусное второе блюдо – в Оредежской школе, а самый освежающий компот можно попробовать в Всеволожском Центре образования.

Участие в конкурсе на лучшую школьную столовую – это уникальная возможность не только продемонстрировать лучшие практики, но и возможность привлечь внимание к важности заботиться о здоровом питании детей. Вероника Реброва, председатель комитета общего и профессионального образования Ленинградской области

Лауреатам ленобластных соревнований предстоит представлять регион уже на федеральном уровне в рамках конкурса "Лучшая школьная столовая – 2024", который пройдет в Саранске в ноябре.

Фото: Telegram / Админка Ленобласти