Масштабный рейд в Оредеже. Полиция проверила заброшки и водителей

Подобные мероприятия проводятся на постоянной основе.

В посёлке Оредеж Ленинградская области прошёл оперативно‑профилактический рейд. В мероприятии задействовали сотрудников Спецполка, участковых Лужского района и представителей Госавтоинспекции, сообщила пресс-служба регионального МВД.

В ходе рейда правоохранители обследовали жилые кварталы, прилегающие территории, а также нежилые объекты, в том числе заброшенные дома, неработающие предприятия и другие постройки.

Особое внимание сотрудники ГАИ уделили водителям, демонстрировавшим подозрительное поведение. Так, один из автомобилистов, заметив инспекторов, резко изменил маршрут. Когда мужчину остановили, выяснилось, что него не было водительского удостоверения. Ещё один случай зафиксировали автовладельцев Lada, который тоже пытался избежать встречи с полицией, а проверка показала, что он никогда не получал права.

Такие рейды в Ленобласти организуют на регулярной основе с целью выявлять нарушения и повышать уровень безопасности в регионе.

Ранее мы сообщали, что полиция в Петербурге нагрянула с рейдом на фестиваль электронной музыки.

Видео: ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области