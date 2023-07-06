Мужчина утонул в Мойке из-за внезапного сердечного приступа

Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Накануне, 6 сентября, житель СНТ "Анненская горка" (Кировский район, Ленинградская область) обнаружил в реке Мойка бездыханное тело. Он вызвал полицию.

Как сообщили в Аварийно-спасательной службе Ленинградской области, на вызов приехал также дежурный отряд Шлиссельбурга. Водолазы достали из водоема труп мужчины. В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Известно, что утонувшему мужчине было 46 лет и он страдал заболеванием сердца. По данным 78.ru, он пошёл проверять работу водяного насоса, но почувствовал недомогание и упал в воду. Тело было найдено в 100 метрах от дома № 2 по набережной реки Мойка в СНТ "Садоводство Монетного двора".

Ранее Piter.TV сообщал, что на 2-м Муринском проспекте в клубе йоги нашли труп под одеялом.

Фото: Аварийно-спасательная служба Ленинградской области