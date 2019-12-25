На 2-м Муринском проспекте в клубе йоги нашли труп под одеялом

Погибшим оказался 34-летний житель Татарстана.

Разлагающийся труп нашли в клубе йоги на 2-м Муринском проспекте. Об этом стало известно Piter.tv.

Вечером 4 сентября в одном из арендуемых залов был обнаружен труп мужчины. Мертвец лежал на коврике для йоги и был накрыт одеялом. Тело уже подверглось разложению.

Погибшим оказался 34-летний житель Татарстана. Мужчина ранее был судим за наркотики. В его сумке нашли неизвестный порошок, его отправили на экспертизу.

Труп направили в морг для установления причины смерти.

Накануне в Финском заливе утонул 17-летний подросток-инвалид.

Фото: pxhere