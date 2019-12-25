В Финском заливе утонул 17-летний подросток-инвалид

Парень пошел искупаться. В это время мать отвлеклась на несколько минут, и не обнаружила в воде сына.

Подросток-инвалид утонул в Приморском районе. Об этом стало известно Piter.tv.

Днём 4 сентября в экстренные службы поступило сообщение о том, что на пляже у дома 72 по Приморскому проспекту бегает женщина и ищет своего ребенка. На месте происшествия было установлено, что 52-летняя петербурженка с 17-летний сыном пришли на пляж. Подросток – инвалид с особенностями развития. Парень пошел искупаться. В это время мать отвлеклась на несколько минут, и не обнаружила в воде сына.

Позднее сотрудники МЧС в 10 метрах от берега из Финского залива извлекли труп подростка.

Ранее в Малой Невке утонул подросток.

Фото: Piter.tv