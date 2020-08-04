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В Малой Невке утонул подросток

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По словам очевидцев, юноша 2008 года рождения ушел под воду и не выплыл.

В акватории реки Малой Невки на Южной дороге утонул подросток. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

По словам очевидцев, юноша 2008 года рождения ушел под воду и не выплыл. Его тело обнаружили и извлекли из воды водолазы Поисково-спасательной службы города.

В МЧС России напомнили, что нельзя купаться в необорудованных местах, заплывать за буйки, заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения, упускать детей из виду, нырять в незнакомых местах и прыгать в воду с лодок.

Ранее мы рассказывали о том, что в реке Паша утонул мужчина. 

Видео: пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу

Теги: малая невка, утонул подросток, южная дорога
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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