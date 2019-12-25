Из Малой Невки выловили тело женщины

К настоящему моменту труп осмотрен и направлен в морг для установления причины смерти.

В реке Малой Невке в Петроградском районе Петербурга обнаружили труп женщины, на вид которой около 40-45 лет. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие".

Тело заметили накануне днем у дома по Петровскому проспекту, возле причала судостроительного завода "Алмаз". Из воды была извлечена неизвестная, одетая в футболку и спортивные штаны.

Фото: Piter.TV