Из Малой Невки выловили тело женщины
Сегодня, 8:40
В реке Малой Невке в Петроградском районе Петербурга обнаружили труп женщины, на вид которой около 40-45 лет. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие". 

Тело заметили накануне днем у дома по Петровскому проспекту, возле причала судостроительного завода "Алмаз". Из воды была извлечена неизвестная, одетая в футболку и спортивные штаны. 

К настоящему моменту труп осмотрен и направлен в морг для установления причины смерти. 

Ранее мы рассказывали о том, что тело мужчины извлекли из воды на Дворцовой набережной. На погибшем были лишь нижнее белье, брюки и носки. 

Фото: Piter.TV 

Теги: малая невка, петровский проспект, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

