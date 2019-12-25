  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Тело мужчины извлекли из воды на Дворцовой набережной
Сегодня, 8:37
162
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Тело мужчины извлекли из воды на Дворцовой набережной

0 0

На погибшем были надеты лишь черное нижнее белье, брюки и носки.

Как передает "Оперативное прикрытие", днем 24 июня очевидцы сообщили сотрудникам правоохранительных органов о том, что вблизи Прачечного моста, расположенного у места впадения реки Фонтанки в Неву, водой уносит тело человека.

Информация вскоре нашла подтверждение. Несколько ниже по реке, рядом с Троицким мостом, напротив дома номер шесть по Дворцовой набережной, спасатели извлекли из воды тело неопознанного мужчины. На погибшем были надеты лишь черное нижнее белье, брюки и носки.

Труп отправлен в морг для выяснения обстоятельств и точной причины наступления смерти.

Ранее мы сообщили о том, что задержан участник дорожного конфликта на Вантовом мосту, проколовший ножом колесо чужого авто.

Фото: Piter.TV

Теги: обнаружение трупа, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии