Тело мужчины извлекли из воды на Дворцовой набережной

На погибшем были надеты лишь черное нижнее белье, брюки и носки.

Как передает "Оперативное прикрытие", днем 24 июня очевидцы сообщили сотрудникам правоохранительных органов о том, что вблизи Прачечного моста, расположенного у места впадения реки Фонтанки в Неву, водой уносит тело человека.

Информация вскоре нашла подтверждение. Несколько ниже по реке, рядом с Троицким мостом, напротив дома номер шесть по Дворцовой набережной, спасатели извлекли из воды тело неопознанного мужчины. На погибшем были надеты лишь черное нижнее белье, брюки и носки.

Труп отправлен в морг для выяснения обстоятельств и точной причины наступления смерти.

Ранее мы сообщили о том, что задержан участник дорожного конфликта на Вантовом мосту, проколовший ножом колесо чужого авто.

Фото: Piter.TV