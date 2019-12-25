Задержан участник дорожного конфликта на Вантовом мосту, проколовший ножом колесо чужого авто

Ранее этот мужчина уже имел судимость за совершение убийства.

Раньше сообщалось, что днем 20 июня в органы правопорядка Всеволожского района Ленинградской области обратился 46-летний гражданин, заявивший о случившемся инциденте на Вантовом мост, информирует ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Конфликт с другим участником дорожного движения перерос в открытое противостояние: водитель машины марки Kia Sorento угрожал потерпевшему ножом и повредил шину на автомобиле заявителя, после чего покинул место происшествия. Впоследствии инцидент квалифицирован правоохранительными органами как хулиганские действия, повлекшие возбуждение уголовного дела по части второй статьи 213 УК РФ.

Спустя сутки, вечером 22 июня, сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого по указанному делу. Задержанный, безработный житель Санкт-Петербурга 50 лет, проживает по адресу: Европейский проспект, дом 24, поселок Кудрово. Ранее этот мужчина уже имел судимость за совершение убийства. В настоящий момент подозреваемый содержится под стражей в соответствии со статьей 91 УПК РФ.

Ранее мы сообщили о том, что в баре на Бухарестской произошла массовая драка.

Фото: Piter.TV