В баре на Бухарестской произошла массовая драка

Возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ ("Хулиганство").

Утром 22 июня, примерно в 5:00, служба экстренного реагирования 112 получила звонок о происшествии с применением ножа в баре, расположенном по адресу: улица Бухарестская, дом 74. На место оперативно прибыли сотрудники правоохранительных органов.

Правоохранители задержали семь человек: шестерых иностранцев возрастом от 28 до 37 лет, и 28-летнего местного жителя, проживающего в Невском районе Петербурга. Среди задержанных двое иностранных граждан находились на территории страны незаконно. Инцидент произошел на почве конфликта между двумя лицами кавказской внешности, в ходе которого старшему участнику ссоры пришлось воспользоваться ножом.

Прибывшие полицейские осмотрели видеозаписи камер наблюдения бара, провели их изъятие вместе с орудием преступления — ножом. Возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ ("Хулиганство").

Ранее мы сообщили о том, что неизвестный обстрелял стекло автобуса на проспекте Просвещения.

Фото: Piter.TV