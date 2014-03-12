Неизвестный обстрелял стекло автобуса на проспекте Просвещения

Пострадавших в результате происшествия нет.

Как сообщает "Оперативное прикрытие", ночью 19 июня, у автобуса марки ЛИАЗ, принадлежащий ГУП "Пассажиравтотранс", следовавший по маршруту возле дома №87 на проспекте Просвещения, повредили правое пассажирское стекло. Согласно предварительным данным, причиной стал выстрел предположительно из пневматического оружия.

Информация поступила от самих пассажиров, сообщивших водителю о случившемся. Пострадавших в результате происшествия нет. Камеры видеонаблюдения в месте события отсутствуют, что затрудняет установление подробностей произошедшего.

На данный момент правоохранительные органы проводят проверку обстоятельств случившегося и решают вопрос о целесообразности возбуждения уголовного дела.

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Фото: Piter.TV