Пенсионер открыл стрельбу по дорожным рабочим в Кипени

Возбуждено уголовное дело по статье 213 частью 2 УК РФ (хулиганство с применением оружия, совершенное общеопасным способом).

Согласно сведениям "Оперативного прикрытия", вечером 18 июня примерно в 17:00 очевидец сообщил сотрудникам полиции Ломоносовского района об инциденте. Он рассказал, что возле дома №16 на Ропшинском шоссе в деревне Кипень пожилой человек открыл стрельбу из охотничьего ружья по рабочим, занимающимся укладкой асфальта.

Подоспевшие полицейские задержали 76-летнего местного жителя. У задержанного изъяли гладкоствольное ружьё марки ТОЗ, боеприпасы — 28 патронов и упаковку пороха. Выяснилось, что лицензия на хранение оружия была просрочена пенсионером ещё в 2019 году.

Возбуждено уголовное дело по статье 213 частью 2 УК РФ (хулиганство с применением оружия, совершенное общеопасным способом). Подозреваемый временно взят под стражу согласно процедуре, предусмотренной статьей 91 УПК РФ.

Ранее мы сообщили о том, что у участника ПМЭФ украли 250 тыс. рублей из номера в отеле.

Фото: Piter.TV