В Петербурге министр из Приамурья Земнухов спас тонувшего мужчину

Гость Северной столицы приехал для участия в ПМЭФ.

Министр цифрового развития и связи Приамурья Денис Земнухов, находившийся на Петербургском международном экономическом форуме, спас тонувшего мужчину.

По данным Минцифры Амурской области, когда Денис Владимирович проходил вдоль набережной реки Малой Невки, он заметил в воде человека. Незамедлительно гость Северной столицы бросился на помощь.

Благодаря своим смелым и профессиональным действиям и оперативной реакции, министр совершил героическое спасение утопающего, сохранив ему жизнь. Гордимся коллегой, который доказал, что кроме цифровой трансформации существует нечто гораздо большее – забота о людях и готовность прийти на помощь даже в самой опасной ситуации. Пресс-служба Минцифры Амурской области

Ранее на Piter.TV: тело мужчины извлекли из воды на Дворцовой набережной.

Фото: Piter.TV; пресс-служба Минцифры Амурской области