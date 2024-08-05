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В Петербурге министр из Приамурья Земнухов спас тонувшего мужчину
Сегодня, 12:51
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В Петербурге министр из Приамурья Земнухов спас тонувшего мужчину

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Гость Северной столицы приехал для участия в ПМЭФ.

Министр цифрового развития и связи Приамурья Денис Земнухов, находившийся на Петербургском международном экономическом форуме, спас тонувшего мужчину. 

По данным Минцифры Амурской области, когда Денис Владимирович проходил вдоль набережной реки Малой Невки, он заметил в воде человека. Незамедлительно гость Северной столицы бросился на помощь. 

Благодаря своим смелым и профессиональным действиям и оперативной реакции, министр совершил героическое спасение утопающего, сохранив ему жизнь. Гордимся коллегой, который доказал, что кроме цифровой трансформации существует нечто гораздо большее – забота о людях и готовность прийти на помощь даже в самой опасной ситуации. 

Пресс-служба Минцифры Амурской области

Ранее на Piter.TV: тело мужчины извлекли из воды на Дворцовой набережной. 

Фото: Piter.TV; пресс-служба Минцифры Амурской области

Теги: малая невка, спасение человека
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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