На стройке в Приморском районе спасли крановщицу, которой стало плохо на высоте

Пострадавшую госпитализировали в больницу.

На территории стройки в Приморском районе спасатели эвакуировали крановщицу башенного крана. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по Петербургу.

Женщина почувствовала недомогание на высоте десятков метров, спуститься самостоятельно она не могла. На помощь пришли бойцы Специализированной пожарно-спасательной части города и спасатели на 50-метровом коленчатом автоподъемнике.

Пострадавшую госпитализировали в больницу. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

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Видео: пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу