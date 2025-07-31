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На стройке в Приморском районе спасли крановщицу, которой стало плохо на высоте

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Пострадавшую госпитализировали в больницу.

На территории стройки в Приморском районе спасатели эвакуировали крановщицу башенного крана. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по Петербургу. 

Женщина почувствовала недомогание на высоте десятков метров, спуститься самостоятельно она не могла. На помощь пришли бойцы Специализированной пожарно-спасательной части города и спасатели на 50-метровом коленчатом автоподъемнике. 

Пострадавшую госпитализировали в больницу. Все обстоятельства происшествия устанавливаются. 

Ранее на Piter.TV: из Невы в Ленобласти достали тело мужчины. 

Видео: пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу 

Теги: приморский район, спасение человека
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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