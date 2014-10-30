Из Невы в Ленобласти достали тело мужчины

Спасатели транспортировали погибшего мужчину на берег и передали сотрудникам полиции.

В Кировском районе Ленинградской области спасатели достали тело мужчины. Об этом сообщили в Аварийно-спасательной службе ЛО.

Утром 31 июля, спасатели поисково-спасательного отряда г. Шлиссельбург получили сообщение от очевидца о том, что в Неве в районе посёлка Павлово обнажено тело человека.

Спасатели транспортировали погибшего мужчину на берег и передали сотрудникам полиции.

Ранее в Петербурге в Ольгинском пруду спасли тонувшую девочку, а в Колонистском пруду помогли мужчине.

Фото: Telegram/ Аварийно-спасательная служба ЛО