В Ольгинском пруду спасли тонувшую девочку, а в Колонистском пруду помогли мужчине

А в реке Екатерингофке утонул мужчина, его тело доставали водолазы.

Петербургские спасатели в очередной раз напомнили о необходимости соблюдения мер безопасности во время отдыха на воде и рассказали о трагедии, а также о спасении двух человек.

Вечером 28 июля в реке Екатерингофке утонул мужчина, его тело доставали водолазы. А в Ольгинском пруду спасатели заметили восьмилетнюю девочку, которая при купании наглоталась воды и стала тонуть. Ребенка вытащили с глубины 1,5 метров и передали матери на берегу. Кроме того, помощь была оказана молодому мужчине в Колонистском пруду.

А МЧС Петербурга все также призывает: выпил – не лезь в воду, не купайся и не ныряй в незнакомом месте: ты не знаешь, что под водой. Не оставляй детей у воды без присмотра, не заплывай за буйки и ограждения: тебе может не хватить сил на обратный путь. Купайся только на оборудованных пляжах, не умеешь плавать – не суйся в воду. Пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу

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Фото: Piter.TV