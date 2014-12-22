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В Ольгинском пруду спасли тонувшую девочку, а в Колонистском пруду помогли мужчине
Сегодня, 9:46
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В Ольгинском пруду спасли тонувшую девочку, а в Колонистском пруду помогли мужчине

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А в реке Екатерингофке утонул мужчина, его тело доставали водолазы.

Петербургские спасатели в очередной раз напомнили о необходимости соблюдения мер безопасности во время отдыха на воде и рассказали о трагедии, а также о спасении двух человек. 

Вечером 28 июля в реке Екатерингофке утонул мужчина, его тело доставали водолазы. А в Ольгинском пруду спасатели заметили восьмилетнюю девочку, которая при купании наглоталась воды и стала тонуть. Ребенка вытащили с глубины 1,5 метров и передали матери на берегу. Кроме того, помощь была оказана молодому мужчине в Колонистском пруду. 

А МЧС Петербурга все также призывает: выпил – не лезь в воду, не купайся и не ныряй в незнакомом месте: ты не знаешь, что под водой. Не оставляй детей у воды без присмотра, не заплывай за буйки и ограждения: тебе может не хватить сил на обратный путь. Купайся только на оборудованных пляжах, не умеешь плавать – не суйся в воду. 

Пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу

Ранее на Piter.TV: пятеро детей утонули в Петербурге с начала купального сезона. 

Фото: Piter.TV 

Теги: мчс, происшествия на воде
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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