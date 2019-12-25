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Пятеро детей утонули в Петербурге с начала купального сезона
Сегодня, 14:15
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Пятеро детей утонули в Петербурге с начала купального сезона

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Прокуратура выясняет все причины и обстоятельства трагедий.

С начала купального сезона в водоемах Петербурга утонули пятеро детей. Об этом рассказали в прокуратуре 28 июля. 

Надзорное ведомство выясняет все причины и обстоятельства трагедий. Кроме того, будет дана оценка соблюдению законодательства о безопасности на водных объектах. 

В связи с несчастными случаями прокуратура Петербурга напоминает, что купание детей без надзора взрослых, в том числе в незнакомых местах и на различных плавательных средствах, недопустимо.

Пресс-служба прокуратуры Петербурга

Ранее мы сообщили о том, что уголовное дело возбуждено по факту гибели двух девочек на Верхнем Суздальском озере в Петербурге. О пропаже дочерей в возрасте 11 и 14 лет заявила мать. 

Фото: Piter.TV 

Теги: дети, прокуратура, утонувшие
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Картина дня,

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