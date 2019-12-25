Пятеро детей утонули в Петербурге с начала купального сезона

С начала купального сезона в водоемах Петербурга утонули пятеро детей. Об этом рассказали в прокуратуре 28 июля.
Надзорное ведомство выясняет все причины и обстоятельства трагедий. Кроме того, будет дана оценка соблюдению законодательства о безопасности на водных объектах.
В связи с несчастными случаями прокуратура Петербурга напоминает, что купание детей без надзора взрослых, в том числе в незнакомых местах и на различных плавательных средствах, недопустимо.
Пресс-служба прокуратуры Петербурга
Ранее мы сообщили о том, что уголовное дело возбуждено по факту гибели двух девочек на Верхнем Суздальском озере в Петербурге. О пропаже дочерей в возрасте 11 и 14 лет заявила мать.
Фото: Piter.TV
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