Пятеро детей утонули в Петербурге с начала купального сезона

Прокуратура выясняет все причины и обстоятельства трагедий.

С начала купального сезона в водоемах Петербурга утонули пятеро детей. Об этом рассказали в прокуратуре 28 июля.

Надзорное ведомство выясняет все причины и обстоятельства трагедий. Кроме того, будет дана оценка соблюдению законодательства о безопасности на водных объектах.

В связи с несчастными случаями прокуратура Петербурга напоминает, что купание детей без надзора взрослых, в том числе в незнакомых местах и на различных плавательных средствах, недопустимо. Пресс-служба прокуратуры Петербурга

Ранее мы сообщили о том, что уголовное дело возбуждено по факту гибели двух девочек на Верхнем Суздальском озере в Петербурге. О пропаже дочерей в возрасте 11 и 14 лет заявила мать.

Фото: Piter.TV