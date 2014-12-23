  1. Главная
Спасатели вывели заблудившегося мужчину из леса в Лужском районе
Сегодня, 9:05
К утру 30 октября пострадавшего привели к его автомобилю.

В Лужском районе состоялись спасательные работы, рассказали в Аварийно-спасательной службе Ленобласти. 

Накануне вечером в лесном массиве возле поселка Торковичи заблудился мужчина. К поискам привлекли дежурную смену поисково-спасательного отряда Тосно. К утру 30 октября пострадавшего вывели к его автомобилю. В поисках участвовали и добровольцы. 

Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти 

Теги: лужский район, спасение человека
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

