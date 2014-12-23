Спасатели вывели заблудившегося мужчину из леса в Лужском районе

В Лужском районе состоялись спасательные работы, рассказали в Аварийно-спасательной службе Ленобласти.
Накануне вечером в лесном массиве возле поселка Торковичи заблудился мужчина. К поискам привлекли дежурную смену поисково-спасательного отряда Тосно. К утру 30 октября пострадавшего вывели к его автомобилю. В поисках участвовали и добровольцы.
Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти
