Пропавшую Дарину Байкову из Ленобласти обнаружили в Карелии
Сегодня, 8:43
Предварительно, она попала под воздействие телефонных мошенников.

Следователи установили местонахождение Дарины Байковой. Напомним, 21-летняя девушка ушла из дома в Пикалево в Ленобласти еще 24 октября. 

По данным ГСУ СК РФ по Петербургу, пропавшая обнаружена в Карелии. Предварительно, она попала под воздействие телефонных мошенников. 

Следствием проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. 

Пресс-служба СК РФ 

Семья девушки получала звонки с угрозами и требованиями перевести деньги. 

Ранее на Piter.TV: поиски пропавшего жителя Кингисеппа длятся девять месяцев. 

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу 

Теги: карелия, мошенничество
