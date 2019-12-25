Пропавшую Дарину Байкову из Ленобласти обнаружили в Карелии

Предварительно, она попала под воздействие телефонных мошенников.

Следователи установили местонахождение Дарины Байковой. Напомним, 21-летняя девушка ушла из дома в Пикалево в Ленобласти еще 24 октября.

По данным ГСУ СК РФ по Петербургу, пропавшая обнаружена в Карелии. Предварительно, она попала под воздействие телефонных мошенников.

Следствием проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Пресс-служба СК РФ

Семья девушки получала звонки с угрозами и требованиями перевести деньги.

