Пропавшую Дарину Байкову из Ленобласти обнаружили в Карелии

Следователи установили местонахождение Дарины Байковой. Напомним, 21-летняя девушка ушла из дома в Пикалево в Ленобласти еще 24 октября.
По данным ГСУ СК РФ по Петербургу, пропавшая обнаружена в Карелии. Предварительно, она попала под воздействие телефонных мошенников.
Следствием проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
Семья девушки получала звонки с угрозами и требованиями перевести деньги.
