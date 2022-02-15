В Петербурге шестой день ищут 21-летнюю Дарину Байкову после загадочного исчезновения

Пропавшая петербурженка могла попасть под влияние мошенников считают родные.

В Санкт-Петербурге почти неделю продолжаются поиски 21-летней Дарины Байковой, которая исчезла 24 октября после ухода из дома.

По информации отряда "ЛизаАлерт", Дарина Байкова ушла из дома 24 октября и перестала выходить на связь. Девушка худощавого телосложения, рост 173 см, волосы тёмно-русые, глаза зелёно-голубые. В день исчезновения на ней было тёмное пальто, чёрные джинсы, тёмные полусапоги, при себе — чёрный рюкзак.

По словам матери пропавшей, изначально предполагалось, что Дарина могла уехать к новому знакомому. Однако вскоре после её исчезновения семья начала получать звонки с угрозами и требованиями перевести деньги. В полиции предположили, что девушка могла оказаться под влиянием мошенников.

Сотрудники правоохранительных органов продолжают поисковые мероприятия и проверяют все поступающие сигналы. Семье Дарины рекомендовано не отвечать на звонки с неизвестных номеров. Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Байковой, просят связаться со службой "112" или позвонить на горячую линию "ЛизаАлерт" по номеру 8-800-700-54-52.

Фото: ЛизаАлерт