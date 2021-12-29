Пропавшую в Петербурге американку, которая приехала изучать русский язык, нашли

Угрозы жизни и здоровью девушки не зафиксировано.

Во вторник, 15 февраля, девушку из США, которая приехала учить русский язык в СПбГУ и пропала, нашли у ее знакомого. Об этом рассказали в пресс-службе вуза.

Напомним, что американку разыскивали неделю. С 7 февраля она перестала выходить на связь. Сотрудники университета даже обратились в правоохранительные органы с заявлением на розыск иностранного гражданина.

В пресс-службе добавили, что девушка все это время находилась у своего знакомого. Угрозы жизни и здоровью не зафиксировано. Полиция продолжает проверку.

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Фото: Piter.tv

