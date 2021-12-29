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В Петербурге нашли живым 11-летнего мальчика-кадета
Сегодня, 7:46
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге нашли живым 11-летнего мальчика-кадета

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Мальчик ушел в учебное учреждение и пропал.

В Петербурге завершились поиски 11-летнего мальчика-кадета. Об этом сообщили волонтеры отряда "ЛизаАлерт".

Ребенок, одетый в камуфляжную форму и шапку-ушанку, ушел из дома утром 14 февраля в учебное учреждение и пропал. К вечеру родные мальчика обратились в полицию, к поискам подключились волонтеры. Пропавшего удалось найти до наступления поздней ночи живым и здоровым. Где был все это время ребенок не раскрывается.

Ранее мы писали, что школьник выстрелил в одноклассника из пневмата в Гатчине.

Фото: ВКонтакте / Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Питер

Теги: дети, лиза алерт, поиски
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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