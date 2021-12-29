Школьник выстрелил в одноклассника из пневмата в Гатчине

У пострадавшего диагностировали гематомы туловища и ягодицы.

Днем 10 февраля в одной из школ в Гатчине произошло ЧП. Шестиклассник на перемене выстрелил в своего одноклассника из пневматического пистолета. Об этом стало известно Piter.TV.

На перемене после четвертого урока мальчик стал хвастаться своим друзьям пистолетом, а после дважды выстрелил в одного из них. Пострадавший вместе с родителями обратился за помощью к медикам. У него диагностировали гематомы туловища и ягодицы.

Позже стрелявший объяснил, что выменял пневмат у мальчика из другой школы. После случившегося он выбросил оружие в мусорный контейнер. Проводится проверка.

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Фото: pexels.com