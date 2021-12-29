Подростка с порезами рук госпитализировали в Петербурге после ссоры с родителями

Пострадавший попал в больницу в тяжелом состоянии.

В четверг, 10 февраля, в полицию Петербурга поступило сообщение из Детской городской больницы №19. Медики рассказали о госпитализации подростка 2007 года рождения с порезами рук. Об этом стало известно Piter.TV.

Юношу забрали из квартиры на улице Киевской в тяжелом состоянии. Известно, что незадолго до этого он поссорился с родителями. У пострадавшего диагностировали резаные раны обоих предплечий.

Семья, в которой проживает подросток, полная, благополучная. Сам мальчик состоит на учете в ПДН.

Ранее мы писали, что четырехлетний петербуржец отравился ароматизатором для автомобиля.

Фото: Piter.TV