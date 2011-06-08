В электричке "Волховстрой — Петербург" у мужчины похитили смартфон

Уже избрана мера процессуального принуждения – обязательство о явке.

Сотрудники транспортной полиции Петербурга раскрыли кражу смартфона в электричке "Волховстрой — Петербург". Об этом сообщили в УТ МВД России по СЗФО.

В дежурную часть обратился 63-летний житель Северной столицы с заявлением о том, что у него пропало мобильное устройство. Так, телефон похитил 39-летний работник транспортной инфраструктуры.

Потерпевший оставил смартфон на пассажирском сидении, этим и воспользовался злоумышленник. В отношении него возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). Максимальная санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Уже избрана мера процессуального принуждения – обязательство о явке.

Фото: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО