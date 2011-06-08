  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В электричке "Волховстрой — Петербург" у мужчины похитили смартфон
Сегодня, 11:02
193
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

В электричке "Волховстрой — Петербург" у мужчины похитили смартфон

0 0

Уже избрана мера процессуального принуждения – обязательство о явке.

Сотрудники транспортной полиции Петербурга раскрыли кражу смартфона в электричке "Волховстрой — Петербург". Об этом сообщили в УТ МВД России по СЗФО. 

В дежурную часть обратился 63-летний житель Северной столицы с заявлением о том, что у него пропало мобильное устройство. Так, телефон похитил 39-летний работник транспортной инфраструктуры. 

Потерпевший оставил смартфон на пассажирском сидении, этим и воспользовался злоумышленник. В отношении него возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). Максимальная санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Уже избрана мера процессуального принуждения – обязательство о явке.

Ранее мы рассказывали о том, что сотрудник транспортной компании похитил у пассажирки поезда 41 тыс. рублей в Петербурге. 

Фото: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО 

Теги: кража, электричка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии