Сотрудник транспортной компании похитил у пассажирки поезда 41 тыс. рублей в Петербурге

Транспортные полицейские Петербурга раскрыли кражу денежных средств в поезде из Москвы. Подозреваемым оказался работник транспортной инфраструктуры.

Как сообщили в УТ МВД России по СЗФО, в дежурную часть обратилась 37-летняя женщина, заявившая, что у нее пропала сумочка, где находились средства в размере 41 тыс. рублей. В момент выхода из вагона потерпевшая оставила вещь на кресле. Ридикюль нашел 35-летний сотрудник, присвоил деньги себе и перевел их на свой банковский счет.

Похищенное возвращено в полном объеме, в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). Избрана мера процессуального принуждения – обязательство о явке.

