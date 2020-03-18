Арендатор обокрал владельца квартиры в Приморском районе на 1,2 млн рублей

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ.

Правоохранители Приморского района Петербурга задержали арендатора, который обокрал владельца квартиры. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ.

По информации ГУ МВД России по региону, 16 октября в полицию обратился 52-летний житель дома по Главной улице. Мужчина сообщил, что из жилища, которое он сдавал в аренду, были украдены вещи. Ущерб составил почти 1,2 млн рублей.

Оперативники уголовного розыска по подозрению поймали 22-летнего рецидивиста. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее мы рассказывали о том, что по факту проникновения в ювелирный магазин на Ивановской возбуждено уголовное дело.

Фото: Piter.TV