Арендатор обокрал владельца квартиры в Приморском районе на 1,2 млн рублей
Сегодня, 9:23
Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ.

Правоохранители Приморского района Петербурга задержали арендатора, который обокрал владельца квартиры. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ. 

По информации ГУ МВД России по региону, 16 октября в полицию обратился 52-летний житель дома по Главной улице. Мужчина сообщил, что из жилища, которое он сдавал в аренду, были украдены вещи. Ущерб составил почти 1,2 млн рублей. 

Оперативники уголовного розыска по подозрению поймали 22-летнего рецидивиста. Все обстоятельства случившегося устанавливаются. 

Ранее мы рассказывали о том, что по факту проникновения в ювелирный магазин на Ивановской возбуждено уголовное дело. 

Фото: Piter.TV 

Теги: кража, приморский район
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

