В Сестрорецке нашли девушку, которая пропала в Петербурге 9 лет назад

На тот момент ей было 16 лет.

В Петербурге найдена девушка, пропавшая 9 лет назад, будучи подростком. Об этом рассказали в СК России по городу Санкт-Петербургу.

В конце декабря 2016 года в полицию обратилась женщина с заявлением об исчезновении ее дочери 2000 года рождения, которая 25 декабря 2016 года покинула детскую больницу, куда была госпитализирована для проведения плановой операции. До пропажи девочка удалила свою страницу в соцсети, оставила все вещи и документы в больнице, взяв куртку у соседки по палате, покинула больницу. Она была объявлена в розыск.

В ходе допроса лиц из ее окружения, была получена информация, что она обиделась на родственников, которые не поздравили её с днем рождения. В связи с этим была отработана версия на предмет возможного произошедшего несчастного случая, связанного с утоплением в водоеме, расположенном недалеко от больницы. К поискам были подключены водолазы.

За период следствия было допрошено более 450 свидетелей, проведен комплекс сложных судебных экспертиз, организовано более 15 поисковых мероприятий, в том числе с использованием криминалистической техники.

Пропавшая 2 июня 2025 года была зафиксирована поисковой системой в Сестрорецке. Был установлен адрес ее нахождения, после чего девушка была приглашена в Управление криминалистики для проведения следственных действий.

Как пояснила найденная 25-летняя девушка, она самовольно покинула больницу из-за разногласий, возникших в семье, также из-за того, что не хотела делать операцию. До совершеннолетия она проживала у подруги, не желая возвращаться домой.

Видео: СК России по городу Санкт-Петербургу