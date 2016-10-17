  1. Главная
Поиски пропавшего жителя Кингисеппа длятся девять месяцев
Мужчина в январе вышел из кафе "Вкус Востока" на улице Воровского и пропал.

Следователи Ленобласти обращаются к местным жителям за помощью в поиске пропавшего без вести Мака Александра Александровича 1991 года рождения. По факту исчезновения в феврале было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ. 

Установлено, что мужчина в январе вышел из кафе "Вкус Востока" на улице Воровского в Кингисеппе. До настоящего времени его местонахождение не установлено. 

Следственные органы СК РФ по Ленобласти обращаются к гражданам, которые могут обладать какой-либо информацией о безвестном исчезновении Мака А. А., с просьбой сообщить любую информацию в отдел дежурных следователей СУ СК РФ по Ленобласти по телефону: 8 (812) 492-01-58

Пресс-служба СК РФ

Фото: пресс-служба СК РФ 

