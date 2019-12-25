Более полумиллиона жителей Петербурга занимаются волонтерством

Петербург стал лидером по числу добровольцев и опередил плановые показатели.

В Петербурге насчитывается свыше 507 тыс. участников добровольческих движений, что превышает установленные на 2025 год плановые показатели. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

На совещании под руководством губернатора Александра Беглова обсудили итоги реализации проекта "Доля людей, вовлечённых в добровольческую деятельность". Согласно государственной программе "Создание условий для обеспечения общественного согласия в Санкт-Петербурге", к концу 2025 года показатель должен достичь 8,7 % от численности населения города, а к 2030 году — 15,1 %.

По словам губернатора, Северная столица уже превысила план текущего года на 1,28 %. "Сегодня нас по праву называют столицей добровольчества. Всё больше петербуржцев, включая людей "серебряного" возраста, активно участвуют в волонтёрских инициативах. Такое взаимодействие помогает укреплять связь поколений", — отметил Беглов.

В Петербурге сегодня действует 17 направлений добровольческой деятельности — от событийного и экологического до социального, инклюзивного и патриотического. Также развивается донорское движение и волонтёрство в сфере здравоохранения и чрезвычайных ситуациях.

Фото: пресс-служба отряда "ЛизаАлерт" по Петербургу и Ленобласти