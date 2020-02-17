В Смольном наградили волонтеров Петербурга за вклад в помощь горожанам

Лучшие добровольцы получили знаки отличия и благодарности премии #МЫВМЕСТЕ.

В Смольном в честь Дня добровольца прошло награждение волонтеров Петербурга. Губернатор Александр Беглов вручил знаки отличия "За вклад в развитие добровольческой деятельности" и "За достижения в организации труда", а также благодарственные письма победителям премии #МЫВМЕСТЕ. Информацию подтвердили в пресс-службе Смольного.

В Петербурге более 500 тыс. добровольцев участвуют в городских проектах, помогают с уборкой территорий, поддерживают жителей и оказывают помощь участникам СВО и их семьям через штаб #МЫВМЕСТЕ. Отдельное внимание уделено "серебряным" волонтерам — людям пожилого возраста, активно вовлеченным в работу.

Награды получили как отдельные волонтеры, так и организации за успехи в экологическом, социальном и патриотическом направлениях.

Фото: пресс-служба Смольного