Волонтеры вернули исторический парадный вход дому на Разъезжей улице в Петербурге

Дом XIX века на Разъезжей снова открыл свои ворота после 30 лет забвения.

Исторический парадный вход в доме №16–18 на Разъезжей улице вновь открыт для жителей. С 1990-х годов ворота были закрыты цементно-стружечными плитами, а работы по их восстановлению велись более полутора лет силами волонтерской команды "Гэнг".

Соосновательница проекта и автор Telegram-канала о реставрации Петербурга Ксения Сидорина сообщила, что вход официально открыт, и жильцы уже начали им пользоваться. По ее словам, реакция у горожан разная — кто-то радуется возвращению исторического облика, а кто-то недоволен изменениями.

В ходе работ реставраторы обнаружили, что под слоем краски сохранилась роспись под мрамор. Этот элемент был очищен и закрыт оргстеклом для защиты, рядом разместили информационную табличку. Также найден старинный американский дверной доводчик модели 1903 года.

Над воротами установлены современные лампы с датчиками движения, а в ближайших планах волонтеров — размещение табличек с номерами квартир. Доходный дом №16–18 был построен в 1863 году и перестроен в 1909 году в стиле модерн. Ранее команда "Гэнг" уже восстановила на фасаде этого здания старинный фонарь. Летом 2024 года те же волонтеры отмыли мозаичный герб Российской империи на Васильевском острове.

Ранее бывший дом архитектора Гребенки на Васильевском острове признан памятником.

Фото: freepk