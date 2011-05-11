Спасатели помогли 22-летней парализованной кошке выбраться из сантехнического короба

Как выяснилось, кошка умерла на своей любимой лежанке рядом с хозяйкой примерно через час после спасения.

Сотрудники волонтерской службы спасения домашних животных "Кошкиспас" оказали экстренную помощь пожилой кошке в Петербурге. Волонтеры подробно изложили произошедшее в своем Telegram-канале, пишет spb.aif.ru.

Кошка, парализованная и испытывавшая трудности передвижения из-за болезней задних конечностей, застряла в техническом шкафу ванной комнаты. Без посторонней помощи ей было трудно освободиться самостоятельно. Требовалась особая аккуратность при извлечении питомца, поэтому сотруднику "Кошкиспаса" срочно выехали на адрес владельца. Спасатель деликатно извлек кошечку, доставив облегчение владельцу. Женщина поделилась трогательной фотографией своей обожаемой питомицы, снятая сразу после освобождения.

Как выяснилось, кошка умерла на своей любимой лежанке рядом с хозяйкой примерно через час после спасения. Известно, что незадолго до смерти кошки нередко покидают жилище хозяев, подчиняясь древним животным инстинктам: стараясь скрыться подальше от возможной угрозы и прячась в труднодоступных уголках, где чувствуют себя защищенными.

