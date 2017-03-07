Собаку-водолаза спасли из погреба в Ленобласти

Вес собаки составляет около 70 кг.

Cпасательная группа "Кошкиспас" помогла собаке по имени Кубик выбраться из подвала в Кировском районе Ленинградской области. Об этом сообщает Telegram-канал "Ленобласть для друзей".

Собака породы водолаз, которой исполнилось 15 лет и чей вес составляет около 70 кг, оказалась заблокированной в узком пространстве. Обычные методы спасения были неэффективны, поэтому одному из спасателей пришлось спускаться внутрь подвала и накладывать специальную фиксирующую повязку на голову животного.

Истощенный и обессиленный пес не возражал и только жалобно скулил. Тем временем снаружи с Кубиком ласково говорили хозяева, – говорится в сообщении. – Вскоре, спасатель Никита и сыновья хозяйки вытащили Кубика из погреба. Освобождённый великан был осмотрен и заботливо доставлен к машине. Telegram-канал "Ленобласть для друзей"

Фото: Telegram / Ленобласть для друзей